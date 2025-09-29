長良川鉄道は、2026年春に運行開始を予定している新造車両「ナガラ603号」の導入にあたり、10月1日からクラウドファンディングプロジェクトを開始します。多くの人が新車両に関わり、みんなの「推し列車」として育ててもらうことを目的としており、返礼品には「初列車への乗車権利」などが用意されています。新車両「ナガラ603号」を育てるプロジェクト長良川鉄道は2026年3月末に新車両「ナガラ603号」を導入する予定です。この新