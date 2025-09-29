第四北越フィナンシャルグループは売り買い交錯。同社は前週末２６日の取引終了後、２６年３月期の連結業績と配当予想の上方修正を発表した。これを手掛かりに買いが先行したものの、地銀株全般が物色人気化した前営業日に同社株は大幅高となっていたこともあって、目先の利益を確定する目的の売りもかさみ、その後は一進一退の動きとなっている。 ２６年３月期の純利益予想は従来の見通しから３０億円増額して３６０