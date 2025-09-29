旭有機材は反落。前週末２６日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を８５０億円から８００億円（前期比６．１％減）へ、営業利益を９０億円から７５億円（同３２．６％減）へ下方修正すると発表した。管材システム事業における半導体関連案件の延期や見直し、樹脂事業における電子材料の販売数量減などが要因。これが嫌気されている。 出所：MINKABU PRESS