Iｰneが展開するナイトケアビューティーブランドのYOLU（ヨル）は10月1日、「ディープナイトケアボディソープ」（1,100円）を順次発売します。■スキンケアレベルの美容液成分を2倍配合！同商品は、“うるおい満ちる肌を、夜仕込む”をコンセプトに、2種類の贅沢保湿成分とスキンケアレベルの美容液成分で全身ナイトケアを叶えるボディケアアイテムです。保湿成分には、生体組織と同じ3重らせん構造を保った高分子の生コラーゲンと