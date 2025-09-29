敏感肌ブランドを展開するOSAJIは9月24日、「リトリート ハンド マッサージ セラム」と「リトリート ハンド モイスト クリーム」のビッグサイズとなるThanksサイズを数量限定で発売中です。■9月17日にルミネ内直営店舗で先行発売も両商品は、アオモジ、ラベンダー、ゼラニウムをブレンドした香りが特徴。「リトリート ハンド マッサージ セラム【Thanksサイズ】」（2,970円）は、ハンドクリームだけでは補いきれない乾燥や紫外線