痛みもかゆみもなく進行し、日本の失明原因の第1位とされる緑内障。大桃美代子さんは12年前、PM2.5や花粉症による目の不調だと考えて受診した際に緑内障と診断されました。当時、医師から「最終的には失明の可能性がある」と告げられ、涙が止まらなかったと言います。現在は定期検査を欠かさず、生活に工夫を取り入れながら前向きに日々を過ごしています。今回は大桃さんの体験談とともに、日本眼科学会認定眼科専門医の相原一先生