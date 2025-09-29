Image: LOERKE international株式会社/KING's BARREL こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スコットランドの霧深いスペイサイドも、バーボンの聖地ケンタッキーもすでに知り尽くした…というウイスキー通の方々、いまが新たな扉を開ける絶好のタイミングなのかもしれません。ビールの国として名高いドイツが、モルトへの深い理解を背景に導き出し