写真：『BMSG FES’25』ライブ写真PHOTO BY 田中聖太郎写真事務所 株式会社BMSG（代表取締役CEO：SKY-HI）が主催する大規模フェス『BMSG FES’25』が、9月27日・28日の2日間、東京・お台場に設置された特設会場にて開催され、延べ8万人を動員し熱狂のうちに幕を閉じた。 ■BMSGの5年間の軌跡を祝う祭典！原点回帰の野外開催 『BMSG FES』は2022年9月に富士急ハイランド コニファーフォレストで初開催されて以来、毎年規