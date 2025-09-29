国内の金の小売価格が初めて2万円を超えました。【映像】国内の「金」小売価格 初の2万円台金の国内小売価格の指標とされる田中貴金属工業がさきほど午前9時半に発表した店頭販売価格は、1gあたり2万18円でした。先週末から78円上昇し、価格を公表してきた1973年以降で初めての2万円台です。アメリカが今後も政策金利を引き下げるという見方から、「国債よりも金に投資した方が値上がりが期待できる」という市場の思惑が広が