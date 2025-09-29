英語には猫にまつわるイディオムが数多く存在するが、そんな中で、「alley cat（野良猫）」は負のイメージを伴って使われることが多い。【こちらも】「pussyfoot」とはどんな意味? 猫にまつわる英語イディオム (21)日本語の「野良猫」は、どちらかというと自由気ままさを連想させるのに対し、英語の「alley cat」は放縦、無責任、さらには、性的に奔放な人間を形容する婉曲表現として定着してきた。その延長線上にあるのが、