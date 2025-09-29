☆西武―ロッテ（１８：００・ベルーナドーム）西武＝渡辺、ロッテ＝石川柊西武は２９日、ロッテとの最終戦で渡辺が先発する。渡辺の今季のロッテ戦は２登板１勝０敗。防御率０・６０はパの対戦相手別で最もいい。今季の渡辺の対パ対戦相手別投手成績は以下の通り。相手登板勝―敗防御率ロッテ２１―００・６０オリックス２１―０１・２９楽天５１―３２・８１日本ハム