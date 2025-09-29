◆米大リーグマーリンズ４―０メッツ（２８日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）メッツが公式戦最終日の２８日（日本時間２９日）、敵地でマーリンズに０―４で敗れ、ポストシーズン進出を逃した。再調整のため傘下３Ａ所属となっている千賀滉大投手が、地元メディアの取材に応じて今季を総括した。千賀は６月１２日（同１３日）のナショナルズ戦でベースカバーに入った際に右太ももを肉離れし、負傷者リストに入っ