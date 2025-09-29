１９日、上海ディズニーランドの人気アトラクション「ソアリン・オーバー・ザ・ホライズン」の入場を待つ観光客。（上海＝新華社配信）【新華社上海9月29日】中国の上海ディズニーリゾートは23日、上海ディズニーランドを代表するアトラクション「ソアリン・オーバー・ザ・ホライズン」を拡張し、1日の収容能力を大幅に増やすと発表した。拡張後の「ソアリン」の収容能力は、現在の約1.5倍に引き上げられる。中米両国の協力に