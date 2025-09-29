東京・目黒区の路上で、20代の女性に後ろからバイクで近づき尻を触ったうえ、自身のズボンを下ろして下着の中に手を入れ、ひわいな言動をしたとして会社員の男（64）が逮捕されました。都の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、東京・大田区の会社員・永井浩容疑者(64)です。警視庁によりますと、永井容疑者は今年6月、東京・目黒区の路上を歩いていた20代の女性にバイクで後ろから近づき、尻を触ったうえ、自身のズボンを下