歌手で俳優の中島健人が、29日午後11時6分から放送されるテレ東の特別番組『アニメが地球を喰っている』でMCを務める。【写真】キラキラ笑顔で収録に臨んだ中島健人これまで世界中で愛されるアニメコンテンツを数多く放送してきたテレ東の「アニメWEEK」の皮切りとして放送される同番組は、中島が、梶裕貴、岡本信彦、宮下兼史鷹（宮下草薙）と共に世界のアニメ好きを深掘りしていく、アニメ特化のドキュメントバラエティー。