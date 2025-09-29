国土交通省は、鉄道やバスの利用が難しく「交通空白」と呼ばれる地域を対象に、主に学校や病院、介護施設の送迎用車両を使って住民らを運ぶ共同輸送の拡大を促す。２０２６年度予算の概算要求で関連費を計上し、高齢者や生徒ら車を持たない交通弱者が生活の足を確保できるようにする。学校、病院、介護施設、旅館が保有する送迎用のバスや車は、運行時間が平日の朝夕などに限られ、乗客も施設利用者のみの場合がある。日中や夜