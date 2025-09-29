テレビ東京『出没！アド街ック天国』（毎週土曜後9：00）の10月放送回は、京王線・井の頭線沿線特集を4週連続にわたって届ける。月間ぶち抜きで同一鉄道会社の沿線の街に出没するアド街新シリーズ。8月の東武鉄道沿線を特集した第1弾に続き、第2弾となる今回は、京王線・井の頭線沿線とタッグを組む。18日放送の「調布駅周辺」回は、番組初の公開収録を調布で実施する。4日「千歳烏山駅周辺」、11日「百草園」、25日「おい