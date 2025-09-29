タレントで国際薬膳師の麻木久仁子（62）が、放送大学での“学び”を継続し、「家族」や「人生100年時代」というテーマについて学び始めることを29日、分かった。23年4月、同大に入学し2年半が経過。10月から始まる25年2学期も同大で学ぶことになった。同大は4月と10月の年2回、書類選考で入学可能な文部科学省・総務省所管の通信制大学。24年度までに取得した単位で、放送大学エキスパート（ある分野に目的・関心を持ち、そのため