元バルセロナのシャビ・エルナンデス氏が、マンチェスター・ユナイテッドの監督の座が空き次第、「即座に」就任する準備があるとファブリツィオ・ロマーノ氏が自身のYouTubeチャンネルで報じている。ルベン・アモリム監督率いるユナイテッドは、ブレントフォード戦でまたも敗北を喫し、その無力なパフォーマンスにファンからの批判が高まっている。昨シーズンはプレミアリーグを15位で終え、この夏に2億ポンド以上の巨額な補強を行