マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるACミランが、開幕4連勝と絶好調だったナポリを2-1で下し、公式戦5連勝を達成した。この勝利により、ミランは堂々の首位に躍り出ている。注目されていたルカ・モドリッチ対ケヴィン・デ・ブライネという華やかなプレイメーカー対決だったが、試合後にフォーカスされたのは、アッレグリ監督が構築した堅固な守備網と、泥臭い戦術であった。試合は、開始3分にアレクシス・サーレマーケルスが先