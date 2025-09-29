TikTokが採用における大きなツールになっています（写真：metamorworks／PIXTA）いま採用市場では深刻な人材難が続き、企業は多額のコストを投じても応募が集まらない状況に直面しています。そんな中、YouTubeやTikTokを活用した動画マーケティングの専門家で、「令和の虎CHANNEL」でもお馴染みの株式会社Suneight竹内亢一代表取締役は、若手人材を獲得するにはTikTokが効果的だと言います。竹内氏の著書『知名度の上げ方1年で10