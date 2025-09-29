米大リーグ（ＭＬＢ）のレギュラーシーズンの全日程が２８日（日本時間２９日）、終了して個人タイトルが確定した。打撃部門では、ナ・リーグはドジャース・大谷翔平投手（３１）が自己最多を更新する５５号を放ったが、１本足りずに５６発のフィリーズのシュワバーが１３２打点と合わせて２冠王に輝いた。首位打者は同じフィリーズのターナー。打率は３割４厘でナ・リーグ史上最低打率での首位打者となった。昨オフ、ドジャー