クリスタル・パレスは28日、リヴァプール戦のクラブのプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に日本代表MF鎌田大地が選出されたことを発表した。クリスタル・パレスは27日に行われたプレミアリーグ第6節でリヴァプールと対戦すると、9分に鎌田の蹴ったコーナーキック（CK）のこぼれ球をイスマイラ・サールが押し込んで先制に成功。87分に追いつかれてしまったものの、90＋7分にエディ・エンケティアが勝ち越しゴールを決め、2−