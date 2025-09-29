米ミシガン州の教会で、男が車両で突っ込み銃を乱射した後、教会に放火した/Julie J / @Malkowski6April（ＣＮＮ）米ミシガン州グランドブランクの教会で２８日、礼拝の最中に車で正面玄関に突っ込んだ男が銃を乱射した後、教会に放火した。警察によると、この事件で少なくとも４人が死亡、８人が負傷。全焼した建物の内部にまだ犠牲者がいる可能性もあると見ている。容疑者の男は警察との銃撃戦で死亡した。その後の調べで男は近