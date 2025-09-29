画像生成ＡＩ（人工知能）で作成されたわいせつ画像のポスターを違法に販売し、売上金を元手にオンラインカジノで賭博をしたとして、警視庁は２９日、神奈川県藤沢市の大学１年の男子学生（１９）をわいせつ図画頒布と単純賭博などの容疑で東京地検に書類送検した。同庁幹部によると、学生は昨年１０月、海外のサイトから入手したＡＩ作成のわいせつ画像をポスターにして販売したほか、今年４〜７月に海外のカジノサイトに国内