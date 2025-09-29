映画「凪が灯るころ〜奥能登、珠洲の記憶〜」の上映会に参加する監督の有馬尚史さん（右）＝28日、ギリシャ・サモス島（共同）【サモス共同】ギリシャ東部サモス島で28日、昨年の能登半島地震で被災した石川県珠洲市が舞台のドキュメンタリー映画「凪が灯るころ〜奥能登、珠洲の記憶〜」の上映会が開かれた。島内で開催される「国際総合防災学会」に合わせ企画された。監督の有馬尚史さんは「困難に負けない人たちの姿を伝えたか