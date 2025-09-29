羽田空港の敷地内にある解体中の建物で火事があり、現在も消火活動が続いています。警視庁などが逃げ遅れた人などがいないか確認しています。【画像】燃える建物午前9時すぎ、羽田空港の敷地内にある解体中の建物の屋上から火が出ました。東京消防庁などによりますと、ポンプ車など34台が出動し、現在も消火活動が続いています。これまでに、火元の建物のうち10平方メートルほどが焼けています。けが人の情報は入っていませ