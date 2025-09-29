９月２８日夜、兵庫県西宮市の住宅に男が侵入し、１９歳の女性の上半身を触るわいせつ行為に及んだ事件が発生しました。男は逃走しています。兵庫県警甲子園署によりますと９月２８日午後９時すぎ、西宮市内で、１人暮らしの１９歳女性の住宅に男が侵入し、女性の上半身を触ったということです。男は現場から逃走。女性の相談を受けた家族からの１１０番通報で事件が発覚しました。当時、女性の自宅の玄関の鍵はかかっておらず、男