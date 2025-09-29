９月２８日夜、大阪府藤井寺市の路上で普通乗用車とバイクが接触し、バイクを運転していた男子高校性（１６）が搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、車を運転していた男（６２）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しています。警察によりますと、２８日午後８時半前、藤井寺市春日丘３丁目の近鉄南大阪線沿いのＴ字路で、南から東に右折しようとした普通乗用車と、東から西に向かっていたバイクが接触し、バイクが転倒しま