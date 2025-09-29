DeNAの南場智子オーナーが29日、自身のXを更新し、三浦大輔監督（51）から辞意の申し出があり、球団として受理したと明かした。ファンには10月1日のシーズン最終戦で三浦監督からメッセージを伝えるとしている。南場オーナーがXに投稿した全文は以下のとおり。「ベイスターズファンの皆さま、いつも熱いご声援をお送りくださり、ありがとうございます。今年もリーグ優勝は叶いませんでしたが、なんとかCSを横浜でご覧いただ