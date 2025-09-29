9月29日からスタートした連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)。第1回は、冒頭、ヒロインの松野トキが夫のレフカダ・ヘブンに怪談を聞かせるシーンでスタート。そこでヘブンがトキのおでこに“口づけ”する姿も描かれた。トキを演じる高石あかり(高ははしごだか)とヘブンを演じるイギリス出身の俳優トミー・バストウに、キスシーンの撮影エピソードを聞いた。連続テレビ小説『ばけ