½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê(¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«)¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË8:00¡Á¤Û¤« ¢¨ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê)¤¬29Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤¬À¼¤ò±é¤¸¤ë¼Ø¤È³¿¤â½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢½é²ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£º£¸å¤â¼Ø¤È³¿¤Ï¿À½Ðµ´Ë×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÌò³ä¤ä°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤ÎÂ¼¶¶Ä¾¼ù»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£°¤º´¥öÃ«