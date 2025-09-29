週明けの日経平均株価は、先週末より200円あまり値下がりして取引が始まりました。【映像】日経平均株価 値下がりして取引開始29日は「権利落ち日」と呼ばれ、以降は配当や優待が得られないため、一般的に株価が下落しやすい日です。ただ、先週末のアメリカ市場で主要な株価指数がそろって上昇した影響から、株価は底堅いとも見られています。（ANNニュース）