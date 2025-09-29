29日午前1時過ぎ、栃木県栃木市の東北自動車道下り、栃木インターチェンジから栃木都賀ジャンクション間で、乗用車2台が事故を起こし、そこに大型トラックが突っ込みました。この事故で、乗用車に乗っていたとみられる人物が車外に投げ出され、現場で死亡が確認されました。亡くなった方の身元や2台のうちどちらに乗っていたのかなどについては分かっていません。乗用車には他にも男性1人女性1人が乗っていて、出血はしていますが