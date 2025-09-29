ソフトバンクグループが前週末終値近辺で頑強な値動き。前週末は先物主導のインデックス売りの影響で日経平均寄与度の高い同社株は下値を探る展開を強いられたが、きょうはその反動もあってリバウンド狙いの買いが下値を支えている。前週末の米国株市場でＮＹダウなど主要株価指数が揃って上昇をみせ、半導体関連や人工知能（ＡＩ）関連なども強さを発揮した。米ハイテク株に積極投資するほか、米国の大規模ＡＩインフラ計