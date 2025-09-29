JR西日本は、新幹線の安全を支える車両所「博多総合車両所 岡山支所」を一般公開するイベント「山陽新幹線ふれあいデー in 岡山 2025」を、2025年11月23日（日）に開催します。この貴重なイベントは、入場および運転台見学が事前抽選制となっており、5,000人を募集します。会場では、「のぞみ」や「さくら」といった新幹線車両の展示や、保守用車の乗車体験などが楽しめます。応募締切は10月7日（火）までと迫っていますので、お見