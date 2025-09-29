フィットイージーは大幅続伸。２２日に続き再び上場来高値を更新してきた。前週末２６日取引終了後、東京証券取引所と名古屋証券取引所の承認を受け、東証スタンダード市場からプライム市場へ、名証メイン市場からプレミア市場へそれぞれ上場市場区分を変更することになったと発表した。変更日は１０月１５～２０日までの間のいずれかの日。これが好感されている。 これに伴い、６３万株の新株式発