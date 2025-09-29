[故障者情報]奈良クラブは28日、DF吉村弦が脳震盪と診断されたことを発表した。吉村は前日のJ3第29節・FC大阪戦で脳震盪による交代でピッチから退いていた。精密検査で脳震盪と診断されたというが、容体は安定しているという。クラブは「サッカーにおける脳振盪に対する指針に沿い、段階的プログラムを組んで通常の競技参加を目指します」と伝えている。