7人組グループ・Travis Japanが現地時間27日、タイ・バンコクので『Travis Japan World Tour 2025 VIIsual』ツアーファイナル公演を開催した。8月からアジア・アメリカをめぐったワールドツアーは、5都市で計1万5000人を動員して幕を閉じた。【写真】最高の盛り上がり具合！Travis Japan、バンコク公演の模様9月からはじまったアジア公演は全て（台北、香港、バンコク）ソールドアウト。バンコクは約1年ぶりカムバックとなり、