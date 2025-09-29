手当たり次第盗み出す犯行の一部始終東京・原宿警察署で26日午前9時頃カメラが捉えたのは、警察車両の後部座席でまっすぐ前を見つめる、インドネシア国籍のムハマッド・ダビン容疑者（22）。ムハマッド・ダビン容疑者は、ブランドバックなどを販売するビンテージショップから、商品を盗んだ疑いで逮捕された。店の防犯カメラが、犯行の一部始終を捉えていた。東京・渋谷区で25日午前2時頃、男は慌てる様子もなくライトで照らしなが