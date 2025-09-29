◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン最終日（２８日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）メジャーのＡＩＧ全英女子オープンで初優勝した山下美夢有（花王）を姉に持つ、プロ１年目の山下勝将（まさゆき、フリー）が初のトップ１０入りを果たした。首位と８打差の２０位で出て、６バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算１５アンダーに伸ばした。プロ４戦目で自己最高の７位に入り「目標は前の試合