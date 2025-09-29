２９日のフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）では、自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補した小泉進次郎農相の陣営内で、インターネット配信動画へのコメント投稿を巡り、参考文例を示して応援を要請していた問題を報じた。小泉氏の陣営で「総務・広報班」班長だった牧島かれん元デジタル相の事務所関係者が、小泉氏の記者会見に際し、コメント欄への投稿を陣営内にメールで要請。「ビジ