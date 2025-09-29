マリナーズ戦で55号米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地マリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。レギュラーシーズン今季最終戦で、キャリアハイとなる55号ホームランを放った。自身が持つドジャースの球団記録も更新。惜しくもカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に1本届かず、ナ・リーグ本塁打王こそ逃したが、チームの6-1の勝利に貢献した。レギュラーシーズン最終戦で、去年の自分を超