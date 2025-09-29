兄弟デュオ、ビリー・バンバンの菅原孝の死去（享年81）を受けて、弟の孝（78）が9月28日、心境を語った。兄弟の師匠で作曲家の浜口庫之助の没後35周忌・生誕108年祭「浜口庫之助傑作選LIVE」の開演前に会見したもの。【写真】「ビリー・バンバン」兄・菅原孝さんが語っていた脳出血で倒れる“その瞬間”会見に先立って孝がデビュー曲にしていきなりヒットし、代表曲になった「白いブランコ」（1969年）を披露。歌唱後、孝は「