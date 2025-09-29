ハウスウェルネスフーズは、GABAを配合した機能性表示食品「ネルノダ」を「ネルノダ睡眠＋疲労感ケア」にリニューアルし、9月29日から全国で順次発売する。従来訴求してきたGABAによる「睡眠の質（眠りの深さ、スッキリした目覚め）の向上をサポート」する機能性に加えて、「仕事や勉強などによる一時的な疲労感を緩和」する機能性も大きく訴求し、睡眠の質や一時的な疲労感が気になる人をサポートする。同社は今回、「一時的な疲