中国最大の祝日である国慶節連休期間（10月1〜8日）、旅行や帰省により延べ23億人以上が移動すると現地メディアが9月28日、伝えた。国営中国中央テレビ（CCTV）によると、中国交通運輸部の責任者はこの日のブリーフィングで、今年の国慶節連休における中国全体の人口移動量が延べ23億6000万人に達すると明らかにした。1日平均の移動人口は2億9500万人で、昨年の国慶節連休における1日平均移動量（2億8600万人）に比べ3.2％増加する