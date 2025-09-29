ハナマルキは、「液体塩こうじ」シリーズの公式アンバサダーである料理研究家のリュウジさんをデザインした「液体塩こうじ」「減塩液体塩こうじ」の限定ボトルを9月中旬から順次出荷する。同社は2024年7月から「液体塩こうじ」シリーズの公式アンバサダーにリュウジさんを起用し、リュウジさん考案のレシピをユーチューブチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」や同社の特設ウェブページで公開。リュウジさんが主役の「液体