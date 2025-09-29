ヤマキは「めんつゆ」のブランドサイトをリニューアルし、9月8日から公開した。こだわりの製法や歴史を紹介するページ、年間を通して活用できるレシピ特集ページを新設した。麺類だけでなく、煮物や漬け込み料理、パスタなど多彩なメニューを提案し、日々の食卓に新しい発見を届ける。「めんつゆ」は1979年発売のロングセラー商品。夏のそうめんをはじめ、うどんや丼ものなど幅広いメニューで親しまれ、つゆカテゴリー濃縮中容量で