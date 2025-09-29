阪神は２９日、原口文仁内野手（３３）が今季限りで現役を引退すると発表した。近日中に引退会見を開く。原口は帝京高から２００９年度ドラフト６位で阪神入団。１３年からの育成契約を経て、１６年に支配下復帰。１８年に２３本の代打安打を放ち、桧山進次郎の球団記録に並んだ。１９年１月に大腸がんを公表。手術を経て６月に１軍復帰を果たした。２２年にポジション登録を捕手から内野手に変更。２４年オフに国内ＦＡ権の公