子どもの身長を伸ばしたい、大きく育ててあげたいという保護者は多い。小児科医の森戸やすみさんは「食事でしっかりカルシウムやビタミンD、タンパク質などの栄養を摂ることが大切。背が伸びるというサプリメントは効果の裏付けはないのに、過剰症のリスクがあるので推奨できない」という――。写真＝iStock.com／pinstock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／pinstock■年齢ごとに成長曲線をチェック子どもを大きく育ててあ